Концерн «Калашников» направит на апробацию недавно разработанные бронежилеты

Концерн «Калашников» разработал новые бронежилеты «Гранит-3М» с увеличенной площадью противоосколочной защиты. Как сообщает пресс-служба предприятия, в ближайшее время их направят на апробацию. Бронежилеты разработала научно-производственная фирма «Техинком», входит в группу компаний концерна.

Бронежилет «Гранит-3М» отличается увеличенной площадью противоосколочной защиты груди, спины, плеч и боков. Это достигнуто за счет оригинального анатомического кроя, расширения плечевой и спинной секций. Бронежилет совместим со всеми размерами бронепластин.

«Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей. Благодаря соединению экранов внахлест на груди, спине и плечах исключили наличие щелей между экранами. Боковые экраны также выполнены максимально высокими»,— добавили в «Техинкоме». Сейчас идет разработка шейно-плечевой защиты для «Гранита-ЗМ».

Напомним, Концерн “Калашников” ранее начал испытания нового ЗРК “Крона”, предназначенного для прикрытия важных государственных объектов, городской инфраструктуры и перемещаемых грузов от беспилотных летательных аппаратов.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.