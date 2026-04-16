Бывшего замглавы администрации Сочи обвинили в получении взяток

Следствие обвинило в получении взяток бывшего замглавы администрации Сочи Евгения Горобца. Фигурантом дела также стал бывший директор правового департамента городской администрации. Экс-замглавы отправили в СИЗО, бывшего директора — под домашний арест, сообщили в СКР.

Евгений Горобец

Фото: Администрация города Сори Евгений Горобец

По версии следствия, чиновники узнали, что местный житель хочет получить один из муниципальных участков. Фигуранты решили отдать ему землю за взятку. Кроме того, они предложили за взятку покровительство одному из муниципальных служащих.

Этого же служащего использовали как посредника при получении денег от местного жителя. В результате чиновники получили более 10,7 млн руб. Обоих злоумышленников задержали с поличным при передаче денег.

Помимо дела о взятке, Евгения Горобца обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Как считают правоохранительные органы, он пообещал лоббировать интересы одного из предпринимателей в строительной сфере. За это бизнесмен должен был устроить дочь замглавы на работу. Дело передали из МВД в производство регионального управления СКР.

Никита Черненко