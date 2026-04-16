Хегсет оценил сроки блокады США в Ормузском проливе

США будут препятствовать входу и выходу всех судов из иранских портов в Ормузском проливе «столько, сколько потребуется». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге.

Пит Хегсет

Фото: Nathan Howard / Reuters Пит Хегсет

«Иран, вы можете выбрать процветающее будущее, золотой мост, и мы надеемся, что вы сделаете это ради иранского народа. Но если Иран сделает неправильный выбор, то его ждет блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергосистем»,— заявил Пит Хегсет (цитата по Reuters).

Американские силы «будут активно преследовать любое судно под иранским флагом или любое судно, пытающееся оказать материальную поддержку Ирану», сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн. По его словам, корабли, которые попытаются прорвать блокаду, будут перехвачены, и им вынесут предупреждение. «Если вы не подчинитесь этой блокаде, мы применим силу»,— пообещал генерал.

США начали блокаду Ормузского пролива 13 апреля после провала переговоров с Ираном по ядерной программе Ирана и судоходстве в морском коридоре. Второй раунд ирано-американских переговоров, по словам президента США Дональда Трампа, может состояться 16-17 апреля в Пакистане.