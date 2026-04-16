Свердловские коммунисты выдвинут в Госдуму ветерана, рабочих и четырех депутатов

КПРФ впервые в истории партии запустила аналог предварительного голосования (праймериз) на платформе «Народный кандидат», на которой граждане могут поддержать или проголосовать против претендентов, отобранных коммунистами для выдвижения в одномандатных округах на выборах в Госдуму. Свердловский обком партии призвал уральцев поддержать кандидатуры четырех депутатов, двух работников предприятий и одного ветерана. В частности:

Представлять Свердловский округ планирует депутат заксобрания, руководитель областного отделения «Дети войны» Римма Скоморохова . В 2021 году от территории был избран Андрей Альшевских («Единая Россия»), его кандидатуру поддержали 73,8 тыс. голосов избирателей. Госпожа Скоморохова получила в округе поддержку 25,2 тыс. человек и заняла четвертое место. Помимо господина Альшевских ее определили кандидаты от «Яблока» Владислав Постников (29 тыс.) и «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Оксана Иванова (28,6 тыс.).

Каменск-Уральский округ — депутат заксобрания Олег Гордеев . В 2021 году победу в округе одержал Лев Ковпак («Единая Россия»), он набрал 65,4 тыс. голосов. Кандидат от КПРФ, вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев тогда занял третье место (его поддержали 40 тыс. человек), коммунист уступил претенденту от СРЗП Андрею Гориславцеву (47,1 тыс.).

Березовский округ — заместитель директора по строительству компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин . Интересы жителей территории с 2016 года в Госдуме представляет Сергей Чепиков («Единая Россия»), в 2021-м он получил 76,2 тыс. голосов. Кандидат от КПРФ Алексей Парфенов тогда получил поддержку 46,8 тыс. человек и занял второе место.

Нижнетагильский округ — мастер смены на «Уралвагонзаводе» Михаил Бояркин . По итогам выборов в 2021 году депутатом Госдумы от территории был избран Константин Захаров («Единая Россия»), в его поддержку выступили 67,7 тыс. избирателей. Коммунист Михаил Бояркин занял второе место (48,3 тыс. голосов).

Асбестовский округ — депутат думы Ирбита, генеральный директор компании «Орбита» Михаил Смердов . В 2021 году наибольшее число голосов избирателей на территории получил кандидат от «Единой России» Максим Иванов (93,1 тыс.), претендент от КПРФ Наталья Крылова взяла второе место (ее поддержали 62,3 тыс. человек).

Первоуральский округ — подполковник запаса, ветеран военной службы, соучредитель свердловской общественной экологическая организация «Сокол» Андрей Баженов . В 2021 году победу на территории одержал единоросс Зелимхан Муцоев (84,9 тыс. голосов). Кандидат от КПРФ Тарас Исаков занял второе место (его поддержали 55,2 тыс. избирателей).

Серовский округ — депутат думы Серова, учитель школы №1 Игорь Чудов. По итогам голосования в 2021 году наиболее число голосов жителей территории набрал Антон Шипулин («Единая Россия») — 92 тыс. Претендент от КПРФ Габбас Даутов получил поддержку 45,9 тыс. человек и занял второе место.

Согласно информации на сайте праймериз «Единой России», о планах переизбраться в своих округах уже заявили Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Максим Иванов и Зелимхан Муцоев. Документы не поступили от Константина Захарова, Сергея Чепикова и Антона Шипулина. Ранее «Ъ» писал, что господа Захаров и Чепиков решили отказаться от борьбы за мандат. Антон Шипулин может избраться в свердловское заксобрание или Госдуму, но уже по партсписку.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

КПРФ запустила праймериз 15 апреля, голосование избирателей за потенциальных выдвиженцев продлится до 1 июня. На платформе «Народный кандидат» россияне смогут направить предложения коммунистам и заявить свою кандидатуру в качестве альтернативы. Окончательный список претендентов с учетом результатов предварительного голосования утвердит съезд КПРФ во второй половине июня.

Василий Алексеев