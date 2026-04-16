Свердловские коммунисты выдвинут в Госдуму ветерана, рабочих и четырех депутатов
КПРФ впервые в истории партии запустила аналог предварительного голосования (праймериз) на платформе «Народный кандидат», на которой граждане могут поддержать или проголосовать против претендентов, отобранных коммунистами для выдвижения в одномандатных округах на выборах в Госдуму. Свердловский обком партии призвал уральцев поддержать кандидатуры четырех депутатов, двух работников предприятий и одного ветерана. В частности:
- Представлять Свердловский округ планирует депутат заксобрания, руководитель областного отделения «Дети войны» Римма Скоморохова. В 2021 году от территории был избран Андрей Альшевских («Единая Россия»), его кандидатуру поддержали 73,8 тыс. голосов избирателей. Госпожа Скоморохова получила в округе поддержку 25,2 тыс. человек и заняла четвертое место. Помимо господина Альшевских ее определили кандидаты от «Яблока» Владислав Постников (29 тыс.) и «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Оксана Иванова (28,6 тыс.).
- Каменск-Уральский округ — депутат заксобрания Олег Гордеев. В 2021 году победу в округе одержал Лев Ковпак («Единая Россия»), он набрал 65,4 тыс. голосов. Кандидат от КПРФ, вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев тогда занял третье место (его поддержали 40 тыс. человек), коммунист уступил претенденту от СРЗП Андрею Гориславцеву (47,1 тыс.).
- Березовский округ — заместитель директора по строительству компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин. Интересы жителей территории с 2016 года в Госдуме представляет Сергей Чепиков («Единая Россия»), в 2021-м он получил 76,2 тыс. голосов. Кандидат от КПРФ Алексей Парфенов тогда получил поддержку 46,8 тыс. человек и занял второе место.
- Нижнетагильский округ — мастер смены на «Уралвагонзаводе» Михаил Бояркин. По итогам выборов в 2021 году депутатом Госдумы от территории был избран Константин Захаров («Единая Россия»), в его поддержку выступили 67,7 тыс. избирателей. Коммунист Михаил Бояркин занял второе место (48,3 тыс. голосов).
- Асбестовский округ — депутат думы Ирбита, генеральный директор компании «Орбита» Михаил Смердов. В 2021 году наибольшее число голосов избирателей на территории получил кандидат от «Единой России» Максим Иванов (93,1 тыс.), претендент от КПРФ Наталья Крылова взяла второе место (ее поддержали 62,3 тыс. человек).
- Первоуральский округ — подполковник запаса, ветеран военной службы, соучредитель свердловской общественной экологическая организация «Сокол» Андрей Баженов. В 2021 году победу на территории одержал единоросс Зелимхан Муцоев (84,9 тыс. голосов). Кандидат от КПРФ Тарас Исаков занял второе место (его поддержали 55,2 тыс. избирателей).
- Серовский округ — депутат думы Серова, учитель школы №1 Игорь Чудов. По итогам голосования в 2021 году наиболее число голосов жителей территории набрал Антон Шипулин («Единая Россия») — 92 тыс. Претендент от КПРФ Габбас Даутов получил поддержку 45,9 тыс. человек и занял второе место.
Согласно информации на сайте праймериз «Единой России», о планах переизбраться в своих округах уже заявили Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Максим Иванов и Зелимхан Муцоев. Документы не поступили от Константина Захарова, Сергея Чепикова и Антона Шипулина. Ранее «Ъ» писал, что господа Захаров и Чепиков решили отказаться от борьбы за мандат. Антон Шипулин может избраться в свердловское заксобрание или Госдуму, но уже по партсписку.
Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».
КПРФ запустила праймериз 15 апреля, голосование избирателей за потенциальных выдвиженцев продлится до 1 июня. На платформе «Народный кандидат» россияне смогут направить предложения коммунистам и заявить свою кандидатуру в качестве альтернативы. Окончательный список претендентов с учетом результатов предварительного голосования утвердит съезд КПРФ во второй половине июня.