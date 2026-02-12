Уральские биатлонисты Шипулин и Чепиков могут не попасть в Госдуму в 2026 году

Поддержкой губернатора Свердловской области Дениса Паслера заручились четверо из семи депутатов Госдумы, избранные по одномандатным округам на территории региона, пишет «Ъ». По данным издания, отказаться от борьбы за мандат на выборах в 2026 году решили экс-директор по персоналу Уралвагонзавода (УВЗ) Константин Захаров (Нижнетагильский округ) и двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков (Березовский округ). Бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин может избраться в свердловское заксобрание или Госдуму, но уже по партсписку. «Существует и вероятность того, что чемпион окончательно завершит политическую карьеру»,— пишет «Ъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, Денис Паслер согласовал кандидатуры Андрея Альшевских (Свердловский округ), Льва Ковпака (Каменск-Уральский), Максима Иванова (Асбестовский) и Зелимхана Муцоева (Первоуральский). В Нижнетагильском округе Константина Захарова развернулась аппаратная борьба между выходцем из УГМК, депутатом заксобрания Алексеем Сваловым и бывшим начальником полиции Нижнего Тагила Ибрагимом Абдулкадыровым. По Серовскому округу Антон Шипулин может выдвинуться узнаваемый на территории Сергей Бидонько, прошедший в Госдуму в 2021 году по списку «Единой России».

На Березовский округ Сергея Чепикова, по данным одного из источников «Ъ», может претендовать екатеринбургский предприниматель, депутат заксобрания области Владимир Смирнов. Впрочем, по словам одного из собеседников, близких к областной власти, после смены главы региона весной 2025 года господин Чепиков поменял планы и сейчас ведет переговоры о том, чтобы сохранить округ за собой.