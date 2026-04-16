ЦБ не будет запрещать россиянам открытие криптокошельков за границей

Банк России (ЦБ) не собирается ограничивать желающих открыть криптокошелек за границей. При этом регулятор обеспечит правила развития криптоинфраструктуры в России. Об этом журналистам сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

1 апреля правительство направило в Госдуму законопроект об обращении цифровых валют. Документ закрепляет и расширяет тезисы из концепции Банка России. По словам господина Чистюхина, инициатива нужна, чтобы упростить процесс получения лицензий для участников рынка.

«Законопроект настроен на то, чтобы как действующие участники, так и новые испытали минимальное количество административных проблем при получении новых лицензий. Далеко не во всех случаях они требуются, достаточно заявительного порядка»,— сказал первый зампред Центробанка (цитата по ТАСС).

В проекте основного закона «О цифровой валюте и цифровых правах» описаны основные правила будущего регулирования крипторынка. В случае принятия закона они должны заработать с 1 июля 2026 года. О планах легализовать торги криптовалютой ЦБ и Минфин говорили еще в октябре 2025 года.

