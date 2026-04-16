Суд взыскал с ростовской компании 92 млн рублей долга перед фирмой из Казахстана

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел заявление казахстанского акционерного общества «Qarmet» о признании решения иностранного суда о взыскании долга с ООО «Ростовская металлургическая компания». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Как следует из материалов суда, специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области в июне 2025 года удовлетворил иск АО «Qarmet» и постановил взыскать с российской компании задолженность в размере более 92,8 млн руб. (более 613 млн тенге в эквиваленте). Кроме того, иностранный суд обязал возместить расходы по оплате госпошлины в размере 16 млн тенге.

«Ростовская металлургическая компания» подавала апелляционную жалобу, однако в феврале 2026 года судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда оставила первоначальное решение без изменения. После этого решение казахстанского суда вступило в законную силу.

В ходе рассмотрения дела в российском суде представители ООО «РМК» ходатайствовали об отложении слушания, ссылаясь на возможное мирное урегулирование спора. Представители Qarmet возражали против отложения. Арбитражный суд принял решение признать и привести в исполнение постановление казахстанского суда.

«Признанием является полное приравнивание решения иностранного суда к вступившему в законную силу решению российского суда, то есть признание за ним свойств обязательности, неизменяемости и недопустимости нового решения по тому же иску, и одновременно введение его в действие на территории Российской Федерации», — говорится в решении.

Кассационную жалобу на определение рассмотрит Арбитражный суд

Северо-Кавказского округа. Следующее заседание назначено на 3 июня.

Согласно данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО «РМК» работает с августа 2017 года и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Компания специализируется на производстве металлической тары. В 2024 году выручка компании составила 210,1 млн руб., что на 12,7% выше уровня 2023 года. Однако чистая прибыль за тот же период снизилась на 28,1% до 33,3 млн руб. Финансовая модель компании характеризуется высокой зависимостью от заемных средств: коэффициент автономии составляет 0,10, а обеспеченность собственными средствами отрицательная (-0,11).

Константин Соловьев