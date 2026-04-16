Поставки лесопродукции из Удмуртии в Таджикистан выросли на 52% в начале года

Экспорт лесопродукции из Удмуртии в Таджикистан увеличился на 52% в первом квартале. Объем вывезенной продукции составляет 1,43 тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

14 апреля партия 50 куб. м лесопродукции прошла контроль Россельхознадзора на наличие карантинных вредных организмов и отправилась в Таджикистан.

Напомним, с начала года Удмуртия экспортировала 1,84 тыс. куб. м лесопродукции в Казахстан и отправила 11,9 тыс. изделий из лиственных пород древесины в Турцию.