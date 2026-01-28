Почти 2 тысячи кубометров лесопродукции вывезли из Удмуртии в Казахстан
Удмуртия экспортировала 1,84 тыс. куб. м лесопродукции в Казахстан с начала года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
23 января специалисты ведомства взяли на пробу часть вывозимых лесозаготовок для исследования. Экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. Собственнику выдали фитосанитарный сертификат.
Напомним, за 2025 год Удмуртия отправила 36,6 тыс. куб. м лесопродукции в Узбекистан. В сравнении с 2024 годом этот показатель вырос на 25%.