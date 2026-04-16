Суд запросил у ОАЭ данные об имуществе блогера Блиновской в стране

Арбитражный суд Москвы направил запрос в ОАЭ касательно денежных переводов блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Суд попросил сведения о том, куда блогер переводила платежи застройщикам и есть ли у нее имущество в стране. Об этом сообщило «РИА Новости».

Решение принято по ходатайству финансового управляющего Марии Ознобихиной. Последняя при анализе банковских выписок по счетам Елены Блиновской обнаружила платежи в адрес двух компаний в ОАЭ — Seven City JLT и Island Oasis Properties. Первая владеет высотным элитным жилым комплексом в центре Дубая. Вторая компания — застройщик, работающий в Дубае. Мария Ознобихина заявила о возможном наличии у Блиновской имущества за границей, которое должны включить в конкурсную массу по процедуре банкротства.

Арбитражный суд Москвы признал «королеву марафонов» банкротом в ноябре 2024 года. Соответствующее заявление блогер подала по собственному желанию. После этого была открыта процедура реализации ее имущества.

В марте 2025 года суд признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Суд установил, что блогер использовала схему дробления бизнеса, за счет чего занизила полученные доходы и не заплатила налоги на сумму свыше 900 млн руб. Ее приговорили к пяти годам общего режима, однако позже Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 года. Также у осужденной изъяли имущество на 587 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Марафон желаний" наконец-то исполнился».

Никита Черненко