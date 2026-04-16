Бизнес остается с Кипром

Кипр обвинил Турцию в размещении танков в буферной зоне ООН. Местные СМИ утверждают, что Анкара перебросила 15 единиц техники и установила в новом месте флаг самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра. Но официальный представитель миссии ООН в регионе опроверг эти сообщения. Он сказал, что танки и флаг находятся за пределами буферной зоны. При этом с начала недели это уже второй инцидент на границе северной и южной части острова. Как на очередной кризис реагируют местные инвесторы? И какие прогнозы строит кипрский бизнес с российскими корнями?

Когда твой сосед не имеет международно признанных границ, жди беды. Это предостережение правительственные чиновники Республики Кипр прокручивают в головах уже полвека. Да и поводов для опасений сколько угодно. Взять хотя бы последний, который возник в начале недели. СМИ утверждают, что силы Турции перебросили танки в буферную зону ООН в Пиле и установили там флаг Северного Кипра. В ответ международные миротворцы развернули дополнительные отряды, турецкая сторона поспешила оправдаться «полицейским присутствием» ради безопасности, но жребий был уже брошен.

Кипр обвинил Анкару в нарушении буферной зоны, а в ООН признали, что турки поставили под сомнение весь статус-кво территории. 15 апреля ситуация повторилась. Конфликт возник между полицией Северного Кипра и миротворцами, говорит турецкий журналист Абдурахман Камбур-оглу:

«Там были нарушения в буферной зоне. Речь идет о напряженности между силами ООН и полицией Северного Кипра. В ходе этих столкновений в буферную зону, как сообщается, вошли турецкие танки, и был установлен турецкий флаг».

По данным посольства России в Никосии, на Кипре постоянно проживают свыше 150 тыс. россиян. Значительная часть приехала на остров после 24 февраля 2022 года, напоминает Forbes. Релоканты меняют страну, экономику, культуру и рынок труда, отмечают местные эксперты. Согласно статистике кипрских дипломатов, среди российских экспатов новой волны много предпринимателей, разработчиков и IT-специалистов. Все — образованные и молодые. Почти никто из них не хочет уезжать, уверяет член Ассоциации финансовых консультантов США и давний житель Кипра Исаак Беккер:

«Поверьте, вся эта сумятица больше впечатляет тех, кто живет за границей. Люди, живущие на Кипре, ведущие здесь бизнес или проводящие здесь свою старость, воспринимают это как очередной всплеск — подобные ситуации продолжаются уже много лет, в том числе вокруг добычи газа. Сейчас, на фоне событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, на Кипр, наоборот, приезжает немало деловых людей из Израиля, которые считают, что здесь может быть спокойнее».

В 2024 году Кипр лишил «золотых паспортов» 77 иностранных инвесторов, в том числе семь российских миллиардеров. А в 2025 году и вовсе закрыл программу почетного гражданства за большие деньги. Но другие финансовые преимущества Кипра никуда не делись, заметил в беседе с “Ъ FM” медиаменеджер Дмитрий Солопов:

Инвестиционный климат Кипра, по моим наблюдениям, за последние четыре года стал менее лояльным к приезжающим россиянам — особенно в части выдачи документов, "золотых паспортов", и получения постоянного вида на жительство через инвестиции в недвижимость. При этом Кипр по-прежнему остается юрисдикцией с низкой налоговой нагрузкой: налог на дивиденды здесь один из самых низких в Европе, и это продолжает привлекать бизнес, который при возможности выбирает такую локацию для структурирования активов».

Внешние факторы несомненно меняют инвестклимат Кипра, продолжает Дмитрий Солопов:

«Такого наплыва, как после начала СВО, когда в сентябре 2022 года в Лимасоле повсеместно слышалась русская речь, сейчас уже нет. Тем не менее Кипр остается одной из инвестиционных гаваней. Если сравнивать с Дубаем, есть определенные различия в восприятии рисков: на фоне событий на Ближнем Востоке на Кипре на несколько дней закрывались аэропорты, однако ситуация быстро нормализовалась и ограничилась краткосрочными последствиями».

За последние десятилетия имидж Кипра в российском сознании прошел путь от офшорной базы миллиардеров до современной бизнес-лагуны. И, судя по всему, пока этот образ даже не пошатнулся.

Леонид Пастернак