Управление дорожного хозяйства в мэрии Воронежа возглавила Мария Фомина

Руководителем управления дорожного хозяйства в администрации Воронежа назначена Мария Фомина. Об этом написал в своем канале в Max мэр города Сергей Петрин. Должность оставалась вакантной с сентября 2024 года после отставки Олега Котова.

Руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Воронежа Мария Фомина Фото: канал Max мэра Воронежа Сергея Петрина Руководитель управления по работе с обращениями граждан в мэрии Воронежа Наталья Щербакова Фото: канал Max мэра Воронежа Сергея Петрина

С марта 2025-го госпожа Фомина занимала пост заместителя руководителя управления экономики администрации Воронежа — начальника отдела оценки регулирующего воздействия и налоговой политики.

Мария Фомина родилась 11 сентября 1980 года в Воронежской области. Имеет два высших образования: в 2002 году окончила Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГТУ) по направлению «Городское строительство и хозяйство», а в 2017-м — Воронежский государственный университет («Государственное и муниципальное управление»). С 2002 года по март 2025-го госпожа Фомина работала на различных должностях в управе Центрального района Воронежа.

Кроме того, господин Петрин объявил о назначении Натальи Щербаковой на должность руководителя управления по работе с обращениями граждан в городской администрации. Госпожа Щербакова трудится в мэрии с 2008 года. Ее предшественница Лидия Шакалова покинула пост в связи с выходом на пенсию.

Наталья Щербакова родилась 12 апреля 1979 года в Петропавловском районе Воронежской области. В 2013 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Юриспруденция». С августа 2008 года по декабрь 2014-го работала в администрации Воронежа главным специалистом отдела по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности и консультантом правового управления. С декабря 2014 года по октябрь 2015-го занимала должности заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан и документооборота, а также начальника отдела по работе с обращениями граждан управы Коминтерновского района. С октября 2015 года по апрель 2026-го трудилась в администрации города: заместителем руководителя управления — начальником отдела делопроизводства и документооборота, позднее — начальником организационного отдела управления по работе с обращениями граждан и документооборота.

О кадровых изменениях в строительном блоке мэрии Воронежа — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова