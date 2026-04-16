Американский форвард Рид Буше расторг контракт с «Автомобилистом»

Екатеринбургский «Автомобилист» и американский нападающий Рид Буше расторгли контракт по инициативе игрока. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что права на хоккеиста закреплены за «Автомобилистом». Буше перешел в екатеринбургский клуб перед сезоном-2025/26. В составе команды он провел 43 матча, в которых набрал 42 очка (17 голов+25 результативных передач). По информации «Спорт-Экспресса», форвард был самым высокооплачиваемым игроком «Автомобилиста» с зарплатой 90 млн рублей в год.

В феврале Буше покинул расположение клуба. Сообщалось, что хоккеист улетел в США, чтобы присутствовать на свадьбе брата. Нападающий обещал вернуться к старту первого раунда play-off, однако так и не приехал в Екатеринбург.

Ранее в КХЛ Рид Буше играл за омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». Всего на его счету 380 матчей в лиге и 350 (187+163) набранных очков.

