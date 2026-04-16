Совкомбанк постарается направить на дивиденды 10% от чистой прибыли по МСФО

Совкомбанк не планирует повышать уровень дивидендных выплат за 2025 год, сохранив позапрошлогодний показатель, сообщил первый зампред правления Сергей Хотимский. По итогам 2024 года банк выплатил дивиденды в размере 0,35 руб. на акцию, всего — 10% от чистой прибыли по МСФО.

Как пояснил господин Хотимский, банку сложно повысить уровень выплат, в том числе из-за роста требования достаточности капитала. «Тем не менее, мы надеемся, что они будут на уровне прошлого года»,— указал первый зампред кредитной организации (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Хотимский добавил, что по итогам 2026 года Совкомбанк рассчитывает вернуться к более привычному уровню рекомендаций — от 25% до 50% чистой прибыли. По оценке зампреда, сделка по покупке страховщика «Капитал Life» может положительно отразиться на дивидендной политике банка. «Мы получили определенный дисконт к активам, который отразится на нашем финансовом результате. Я сейчас не буду забегать вперед, но в отчетности за первый квартал инвесторы смогут это вывести»,— прокомментировал господин Хотимский.

В 2025 году Совкомбанк сократил чистую прибыль по МСФО почти на треть — до 53 млрд руб. По итогам работы за 2024 год кредитная организация собиралась выплатить дивиденды в два этапа. В июне 2025-го акционеры решили направить на эти цели 7,9 млрд руб., или 10% от чистой прибыли. Вторая выплата так и не состоялась.