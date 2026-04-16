Случаи ящура зафиксировали в граничащих с Россией районах Казахстана

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) Казахстана на границе с Россией обнаружили новые случаи ящура, что представляет непредсказуемую угрозу для животноводства многих соседних стран. Об этом сообщил председатель объединения «Ветеринарные врачи ЗКО», директор казахстанского научно-исследовательского центра ветеринарии и биотехнологий Гайса Абсатиров.

«Национальные ветеринарные службы соседних стран проявляют несогласованность и профессиональную некорректность, пытаясь осуществлять попытки транзитного перемещения через территорию Казахстана скотовозов с животными, имеющими явные клинические признаки особо опасного трансграничного инфекционного заболевания — ящура»,— написал господин Абсатиров на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Попытки соседних стран провезти животных с явными признаками ящура пресекают ветеринарные специалисты Казахстана на границе, «поскольку все это представляет реальную угрозу для животноводства и национальной безопасности страны в целом», отметил Гайса Абсатиров.

В Новосибирской области в середине марта ввели режим ЧС, у жителей начали забирать животных. По данным местных властей, в регионе возникла вспышка пастереллеза. Участники агрорынка в беседе «Ъ» отнеслись к ситуации настороженно из-за слухов о том, что речь идет о более серьезном вирусе — ящуре, вспышка которого может привести к ограничению экспорта из России мяса и молочной продукции.

В начале апреля в Китае зафиксировали распространение ящура. Власти страны заявили, что вспышка проникла через северо-западную границу, которая соседствует с Россией, Казахстаном и Монголией. В КНР уточняли, что штамм легко распространяется, может вызвать значительные производственные потери и имеет уровень смертности среди молодняка, превышающий 50%.