В интернет пустят по паспорту

В Евросоюзе создали приложение для проверки возраста пользователей интернета. Технология аналогична сервису, который применяли во время пандемии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Пользователь должен загрузить фото паспорта или другого документа, а также указать актуальный номер телефона.

Главная цель приложения — защита детей в интернете, отметила фон дер Ляйен. С начала года три страны Евросоюза заявили, что запретят соцсети для детей до 15 лет. Парламент Греции и Франции уже одобрил нововведение. Власти Испании готовятся рассмотреть аналогичные меры. Но начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд не уверен, что такой сервис оградит детей от соцсетей:

«Эффективность подобных приложений зависит от того, как реализована проверка возраста. Можно пытаться проверять через косвенные признаки, например, логин или пароль учетной записи. Если учетку можно найти в государственном сервисе, а там подтверждаются имя и возраст, значит, аккаунту можно доверять.

С другой стороны, это породило рынок перепродажи аккаунтов. Кроме того, ребенок может взять телефон у родителей, если знает пароль.

Это означает, что абсолютной защиты в данном случае все равно нет. Мы просто добавили шагов, чтобы доступ стал сложнее. Например, чтобы войти в аккаунт, надо ввести номер паспорта и телефон, затем ввести код-подтверждение, действующий 30 секунд. Если целью ставится снизить количество злоупотреблений на 80%, то такая задача может быть достигнута».

Одной из первых доступ подростков к соцсетям ограничила Австралия. Закон вступил в силу в декабре 2025 года. Под ограничения попали YouTube, TikTok и многие известные западные сервисы. Тем не менее, по данным благотворительной организации Molly Rose Foundation, больше половины подростков продолжили пользоваться социальными сетями так же, как и раньше. Пока в глобальной борьбе пользователей и регуляторов наблюдается паритет, говорит независимый эксперт в сфере кибербезопасности Роман Ивлиев:

«Регуляторы чаще всего выигрывают в тех местах, которые не очень-то нужны пользователям. И даже если блокировки работают, люди все равно находят способ добраться до контента просто потому, что так устроен интернет — его очень сложно закрыть целиком. Либо у тебя сценарий Северной Кореи, когда ты ограничиваешься локальной сетью и у тебя нет доступа к глобальной.

Либо ты вынужден мириться с тем, что какая-то часть аудитории все же находит способы добраться до запретных ресурсов.

Эта война за контент, с моей точки зрения, будет вечной. Но время и силы на стороне регулятора, так как вычислительные мощности растут. Раньше большой проблемой был сбор статистики, а теперь появились нейросети, которым не составляет труда вычислить, с какого конкретного IP-адреса веером идет огромное количество запросов. Следовательно, ИИ может сделать вывод, где используют прокси или VPN-сервер».

В Австралии интернет-ресурсы не могут запрашивать паспортные данные из-за местного закона о персональных данных. Чтобы вычислить несовершеннолетних, компаниям приходится прибегать к помощи нейросетей. Они оценивают возраст пользователей по фотографиям и анализируют их поведение в интернете. Например, искусственный интеллект может заметить корреляцию между активностью человека и расписанием школьных занятий. В таком случае аккаунт может быть заблокирован.

Николай Малышев