Греция пропишет возрастной ценз

Греция объявила о запрете соцсетей для детей. Он вступит в силу с 2027 года, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. По его словам, ограничения затронут всех граждан до 15 лет, а необходимый регламент власти примут летом.

Запрет в Греции разработан по аналогии с законом, который с декабря 2025-го действует в Австралии. Там соцсети обязаны удалять аккаунты пользователей, которые не подтвердили свой возраст. В противном случае им грозят штрафы до $35 млн. В Греции инициатива обсуждалась не первый год. Власти отмечали рост стресса и проблемы со сном среди детей. Впрочем, сами граждане к полному запрету относятся неоднозначно, рассказал главный редактор издания «Русские Афины» Павел Онойко:

«Некоторое время назад проводились опросы по этому поводу, и мнения разделились приблизительно поровну — 46% респондентов выступили за то, чтобы оставить как есть, и 54% поддержали запрет. Но если провести еще несколько опросов, возможно, ситуация немножко изменится. По крайней мере, нет какого-то подавляющего преимущества. Мне кажется, это решение вызовет определенное недовольство среди населения. Когда запретили телефоны, смартфоны в школах, реакция была достаточно умеренной. Вот сейчас народ среагирует, мне кажется, не очень положительно».

Греция стала первой европейской страной, официально объявившей о запрете. Во Франции подобный законопроект также принят, правительство рассчитывает подписать его до осени. Похожие инициативы готовят в Дании, Испании, Италии, Турции, а также Индонезии, Канаде, Новой Зеландии, Казахстане и Египте. А вот британский парламент отклонил проект запрета в марте.

Эффективность меры действительно пока вызывает вопросы. В Австралии около 20% подростков продолжают пользоваться соцсетями несмотря на ограничения, следует из данных сервиса родительского контроля Qustodio. При этом сами жители на запрет не жалуются, заметил преподаватель Австралийского национального университета Леонид Петров:

«Эксперимент, так или иначе, удался. Может быть, не все так гладко, как бы хотелось в плане того, что легко обходить запреты. Социальные сети, естественно, заинтересованы, чтобы как можно большее количество людей ими пользовалис Не всегда легко определить, дети это или взрослые. Приходится полагаться на честное слово в плане подтверждения паспортных данных, возраста, местоположения. Здесь не нужно перегибать палку, следует поддерживать какой-то здоровый баланс.

Я думаю, что Австралия сделала все возможное для того, чтобы какие-то нормы определить и дать возможность и родителям, и детям почувствовать разницу. Я думаю, что другие страны тоже последуют за этим, потому что это, в общем-то, здравый смысл.

Если дети не пользуются социальными сетями, это не значит, что они не поддерживают между собой контакта. Так или иначе, они это делают. Есть какие-то другие платформы, которые они используют для прослушивания музыки, просмотра видеоконтента и обмена информацией. Я думаю, здесь нет какой-то катастрофы. Не вижу паники, большого раздражения или, наоборот, какой-то огромной пользы и серьезных изменений. В Австралии процесс проходил достаточно спокойно. Я не думаю, что случилось нечто революционное, но лучше поддерживать порядок и установить какие-то правила для того, чтобы оградить детей от ненужного влияния и рискованных контактов».

С 28 марта доступ подростков до 16 лет в соцсети начали ограничивать в Индонезии. Мера касается только самых популярных платформ с «высоким риском». Например, YouTube, TikTok, Snapchat, Roblox, а также Instagram* и Facebook* (последние две принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

