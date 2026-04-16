Голикова: к 2029 году в России откроют 10 протезных реабилитационных центров

В ближайшее время в России появятся 10 протезно-ортопедических реабилитационных центров. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии ФМБА России. По словам зампреда правительства, новые центры планируется построить до конца 2028 года.

Татьяна Голикова

«Должно быть создано 10 протезно-ортопедических реабилитационных центров,— сказала Татьяна Голикова (цитата по "РИА Новости").— Средства на эти цели в бюджете предусмотрены».

Вице-премьер напомнила, что уже работает первый в России Центр компетенций комплексной реабилитации, объединяющий в себе восемь ключевых направлений восстановления. По поручению президента Владимира Путина такой формат должен быть тиражирован по всей стране, резюмировала госпожа Голикова.

Она также сообщила, что к 2027 году должно быть создано более 60 комплексных центров здоровья и свыше 400 здравпунктов.