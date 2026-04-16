Росавиация через суд добивается ремонта аэропорта «Платов» в Ростове

Росавиация обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием отремонтировать аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Территорию аэропорта проверили еще в 2023 году. Тогда специалисты зафиксировали более 40 повреждений: трещины протяженностью до 500 метров, нарушения герметизации швов общей длиной до трех километров. Также были выявлены сколы, выбоины, уступы, шелушения асфальтового покрытия и трещины на стенах внутри КПП.

Два года «Ростоваэроинвест» никак не исправлял ситуацию, поэтому Росавиация обратилась в суд. Истец требует от «Ростоваэроинвеста» полного устранения дефектов в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Если предписание не будет исполнено, за каждый день просрочки будет начисляться неустойка в размере 5 тыс. руб.

Мария Хоперская