В ЦБ предупредили о проинфляционных рисках из-за кризиса в Ормузском проливе

Банк России видит проинфляционные риски из-за перебоев поставок через Ормузский пролив. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме Московской биржи.

«Конечно, риски у нас есть проинфляционные. Это и внешние условия. Мы знаем, как сейчас многие аналитики обсуждают последствия возможные дальнейших перебоев поставок через Ормузский пролив»,— сказала Эльвира Набиуллина (цитата по «РИА Новости»). «Наивно считать», что при более высокой инфляции будут более низкие ставки, отметила глава ЦБ. По ее словам, в странах с доступными кредитами и низкими ставками — низкая инфляция.

Эльвира Набиуллина добавила, что Банк России не будет добиваться инфляции на уровне целевых 4% в 2026 году любой ценой. «Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги ДКП, могут привести инфляцию к более низким значениям. Но мы не считаем это целесообразным»,— указала она. Текущий прогноз ЦБ инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% учитывает временный всплеск инфляции, который произошел в январе, уточнила госпожа Набиуллина.

Экономика России впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы, и это новая реальность как для властей, так и для бизнеса, пояснила глава Центробанка. Из-за этого может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики — это «какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий», заключила она.