В Томской области вновь ввели ЭПР для беспилотников на три года

В Томской области ввели экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ЭПР вводится в регионе сроком на три года. Он позволяет создавать особые условия для внедрения и эксплуатации беспилотников. Например, легально использовать тяжелые дроны массой более 30 кг. Также упрощается выдача разрешений на полеты. Показатели, по которым будет проводиться оценка эффективности и результативности ЭПР, предусматривают учет количества полетов БАС — не менее 1,5 тыс. за весь период действия режима; количество предприятий, пользователей услуг — не менее 70; числа БАС, допущенных к эксплуатации в рамках ЭПР — не менее 13; количества подготовленных специалистов по эксплуатации БАС — не менее 290.

Среди целей введения ЭПР в Томской области указаны формирование новых видов и форм экономической деятельности, расширение состава, повышение качества или доступности товаров, работ и услуг, обеспечение развития науки и социальной сферы, а также привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2022 году в Томской области уже вводили ЭПР в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации БАС. Его отменили в марте 2025 года из-за низкой эффективности проекта. Как пишет «Интерфакс», в этот период на территории региона из 56 запланированных полетов было совершено семь. Ожидалось, что ЭПР позволит собрать базу данных для отработки правовой гипотезы о целесообразности использования нового регулирования беспилотных летательных аппаратов.

Александра Стрелкова