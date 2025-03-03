В Томской области отменили действие ЭПР для беспилотников

В Томской области прекращено действие экспериментально-правового режима (ЭПР) по тестированию воздушных перевозок и авиационных работ с использованием крупноразмерных беспилотников. Соответствующее решение приняло Минэкономразвития РФ, пишут «Ведомости».

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Причиной отмены ЭПР на территории Томской области оказалась низкая эффективность проекта. Аналогичная ситуация отмечается и в других регионах, где действовал режим — в Москве, Иннополисе, Башкирии и Ненецком АО. За три года не было сделано ни одного беспилотного полета, уточняет издание со ссылкой на слова директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2022 года Томская область стала одним из пяти субъектов РФ, где начался эксперимент по внедрению БПЛА. В течение трех лет в регионе действовали экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Ожидалось, что это позволит собрать базу данных для отработки правовой гипотезы о целесообразности использования нового регулирования БПЛА.

Александра Стрелков