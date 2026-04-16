Конституционный суд РФ (КС) рассматривает дело о сверхлимитных выплатах по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Речь идет о случаях, когда страховые компании вынуждены компенсировать ремонт пострадавших в ДТП машин на сумму сверх действующего лимита в 400 тыс. руб., если не могут обеспечить их ремонт. Ситуацию «Ъ-Ростов» прокомментировал профессор ЮФУ, старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» Юрий Колесников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Страховой рынок действительно находится на "красной линии", за которой под видом защиты прав потерпевших происходит разрушение системы автострахования. Поводом для рассмотрения одной из самых актуальных проблем страхового рынка ОСАГО послужило дело, в рамках которого судебными актами с АО «Т-Страхование» взыскали 580 тыс. руб., применив статью 15 ГК РФ о взыскании убытков в полном объеме без учета положений статьи 7 закона об ОСАГО, которой ограничен лимит ответственности страховщика.

С такими случаями сегодня сталкиваются многие компании, поэтому речь идет не о привилегиях для страховщиков, а о предсказуемых правилах для них. В текущих реалиях отремонтировать машину в положенный 30-дневный срок часто невозможно из-за проблем с логистикой или недоступностью необходимых для этого запчастей — в результате заложенный в законе механизм приоритета восстановительного ремонта не работает.

Судебные требования к компаниям нередко выкупают посредники-автоюристы, которые зарабатывают на тяжбах, создавая индустрию паразитирования на страховом механизме.

Если расчетная сумма страхового возмещения больше установленных 400 тыс. руб., владелец разбитого автомобиля либо доплачивает на СТО необходимую сумму, либо получает те самые 400 тыс. руб. и решает свои проблемы самостоятельно. Если же сумма меньше, страховщик не может заменить ее денежной выплатой даже в том случае, если он объективно не в состоянии организовать ремонт.

В сегодняшних условиях к числу непреодолимых обстоятельств может быть отнесена, к примеру, невозможность получения новых оригинальных запасных частей при отсутствии согласия потерпевшего на использование бывших в употреблении или восстановленных запчастей.

В целом, в текущей ситуации, действительно, только Конституционный Суд РФ может развязать этот узел, распутать эту правовую коллизию и наиболее эффективным конституционно-правовым способом откорректировать несправедливую судебную практику, приводящей к многомиллиардным убыткам добросовестного бизнеса (по данным Банка России, судебные взыскания со страховщиков по описанным выше основаниям в 2025 году составили сумму свыше 6,9 млрд руб.)».