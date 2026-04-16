«Автодор» пообещал восстановить 800 км дорог в Донбассе и Новороссии в 2026 году

Российская государственная компания «Автодор» планирует в течение года восстановить в новых регионах около 800 км дорог, а также 14 мостов и путепроводов. Об этом заявил глава компании Вячеслав Петушенко.

«В целом с 2022 года к концу 2026 года общий объем капитально отремонтированных дорог составит примерно 3,5 тысячи километров - федеральные и региональные трассы, улично-дорожная сеть в крупных населенных пунктах»,— сказал Вячеслав Петушенко.

«Автодор» начал восстанавливать Волновахский район ДНР и планирует отремонтировать там более 70 км дорог. Наибольший объем работ приходится на региональные дороги, сеть Донецка, Мариуполя и Макеевки, заявил глава компании. Примерно на 50% восстановлен обход Донецка, протяженность которого составляет около 50 км. С 2022 года в Мариуполе восстановлено около 120 км улиц. Продолжаются работы в Херсонской области на участке Одесса — Мелитополь — Новоазовск