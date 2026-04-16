Число подтопленных участков в Удмуртии сократилось на пять объектов за сутки

63 придомовые территории остаются подтопленными в Удмуртии на утро 16 апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. За сутки от воды освободилось пять участков.

В селе Яган остаются подтопленными 39 приусадебных участков. В поселке Балезино затоплено 12 придомовых территорий частных и многоквартирных домов. В Глазовским районе от разлива реки Чепцы освободилось пять дачных участков СНТ «Восход», остаются подтоплены 10 придомовых территорий.

В деревне Гуляево подтоплены два земельных участка и низководный мост, за сутки уровень воды спал на 15 см, уровень перелива через полотно составляет 350 см.

В Кезском районе подтоплен участок дороги Полом—Поломское, уровень перелива на дорожном полотне за сутки сократился на 50 см, составляет 20 см.

В Балезинском, Вавожском, Завьяловском, Кезском, Малопургинском районах и в Глазове органы управления и РСЧС находятся в режиме повышенной готовности.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.