Власти Новосибирской области назвали сроки восстановления поголовья скота

Восстановление поголовья крупного и мелкого рогатого скота в Новосибирской области планируется начать не ранее чем через три месяца после снятия карантина, сообщил Минсельхоз региона.

«Мы поэтапно снимаем ограничения, но при этом продолжаем придерживаться всех необходимых ветеринарных требований. По крупным животноводческим хозяйствам вопросы завоза высокопродуктивного племенного скота будут решаться в индивидуальном порядке — с обязательным определением регионов поставки и проведением комплекса ветеринарных мероприятий»,— уточнило управление ветеринарии Новосибирской области.

Для личных подсобных хозяйств и малых фермерских предприятий предусматривается восстановление поголовья за счет внутренних ресурсов региона. Региональный Минсельхоз добавил, что ведомство сформировало списки сельскохозяйственных организаций, которые готовы предоставить пострадавшим фермерам нужное количество животных.

Как ожидает ведомство, карантинные ограничения будут сняты в конце апреля — начале мая. По состоянию на 15 апреля Новосибирская область сохраняет статус «региона с неопределенным статусом».

Подробнее — в материале «Ъ» «Коровная вражда».