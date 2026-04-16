Угледобыча в Кузбассе с начала года снизилась на 7,5%

По итогам первого квартала 2026 года добыча угля на территории Кемеровской области составила 46,6 млн т. Это на 7,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает министерство угольной промышленности региона.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса за март этого года достигла 12,5 млн т, что на 6% ниже по сравнению с тем же периодом 2025 года. Погрузка угля в области за прошлый месяц составила 14,9 млн т, год к году снижение составило 0,6% (88 тыс. т).

На экспорт регион в марте направил 9,4 млн т угля (+0,4 млн). В восточном направлении было отгружено 5,33 млн т, что на 0,3% выше плана параметров соглашения с РЖД, в северо-западном направлении — 2,23 млн т (-0,4 млн т к марту 2025-го), в южном направлении — 1,72 млн т (+0,95 млн). Кроме того, общее количество работников, занятых в угольной отрасли, сократилось на 6,8 тыс. человек до 82,8 тыс.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале апреля глава региона Илья Середюк сообщил о том, что на территории Кузбасса 33 предприятия, занимающихся добычей угля, находятся в «красной зоне». 17 из них приостановили деятельность, восемь не возобновят добычу ископаемых.

Александра Стрелкова