В Кузбассе восемь угледобывающих предприятий не возобновят работу

На территории Кузбасса 33 предприятия, занимающихся добычей угля, находятся в «красной зоне». 17 из них приостановили деятельность, восемь не возобновят добычу ископаемых, сообщил 8 апреля губернатор Илья Середюк в ходе своего выступления в региональном парламенте с отчетом о работе правительства Кемеровской области за 2025 год.

По его словам, объем угледобычи в период с 2024-го по 2025 год упал на 11%. Глава региона уточнил, что в 2018 году в Кузбассе было добыто 255,3 млн т угля. Таким образом, по этому показателю область вернулась к уровню 2011 года.

«Падение доходов от продажи угля напрямую отражается на бюджетных показателях Кузбасса. Если до кризиса около 40% доходов бюджета региона формировали угольщики, то сейчас показатель снизился до 18%. За 2025 год бюджет Кузбасса недополучил 36 млрд руб. За два года недополученная сумма составила 120 млрд руб.»,— пояснил господин Середюк.

В октябре прошлого года глава Кемеровской области сообщал, что в регионе приостановлено 18 угледобывающих предприятий, в «красной зоне» тогда находилось 30 предприятий.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года правительство Кузбасса заключило соглашение с ОАО «РЖД», которое предусматривает транспортировку на экспорт не менее 55 млн т угля в восточном направлении в 2026 году. При этом квота может быть увеличена еще на 5 млн т. По данным министерства угольной промышленности региона, в 2025 году общая отгрузка угля в регионе составила 168,3 млн т, что на 3,2% меньше, чем в 2024 году.

Александра Стрелкова