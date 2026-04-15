Иран ставят на медленный огонь

Президент США Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений по Ирану. Вечером 14 апреля он сообщил, что не намерен возобновлять боевые действия против Исламской Республики, замороженные 8 апреля в рамках его решения о прекращении огня сроком на две недели. Но при этом добавил, что военная операция еще не завершена. Президент США подтвердил, что Вашингтон и Тегеран готовятся к новым переговорам, которые могут состояться уже на этой неделе. Это, однако, не мешает Пентагону наращивать свои силы в регионе: к концу апреля туда прибудут еще до 10 тыс. военнослужащих и третья авианосная группа.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ставка на блокаду

Два взаимоисключающих заявления Дональд Трамп сделал в эфире телеканала Fox News. Он сообщил, что не собирается возобновлять боевые действия против Ирана, потому что считает военную операцию «почти завершенной». «Думаю, все почти закончилось»,— подчеркнул глава Белого дома, предположив, что в случае, если вооруженные силы (ВС) США покинут Ближний Восток в ближайшее время, Ирану потребуется два десятилетия на полное восстановление. «Мы еще не закончили,— вдруг добавил он,— но посмотрим, что будет. Думаю, они (власти Ирана.— “Ъ”) очень хотят заключить сделку»,— допустил он.

В другом комментарии Трамп подтвердил: сейчас ведется подготовка к новой американо-иранской встрече. Как проинформировали 15 апреля источники агентства AP, США и Иран уже достигли принципиального соглашения о пролонгации режима прекращения огня, который должен был бы закончиться 22 апреля, чтобы дать импульс дипломатическому процессу.

Подготовка к новым переговорам проходит в условиях сохраняющейся морской блокады Ирана. Как объявил в ночь на 15 апреля глава центрального командования ВС США Брэд Купер, менее чем за 36 часов с момента введения режима блокады американские силы «полностью остановили экономическую торговлю, идущую в Иран и из него по морю».

Для обеспечения изоляции Исламской Республики у ее берегов находятся более 12 американских кораблей. «Наша зона ответственности — Оманский залив»,— пояснил один из военных источников The Washington Post (WP), добавив, что участвующие в операции американские военные корабли ждут подходящего момента, прежде чем перехватить торговые суда, идущие в Иран или из него, и заставить их развернуться. «Есть только один вход и один выход. Мы полностью оцепили зону»,— добавил он.

Однако это не означает полной блокады Ормузского пролива, замечает CNN. Через него разрешено проходить судам, не связанным с Ираном. Кроме того, Вашингтон сделал исключение для гуманитарных поставок и предоставил «льготный период» для выхода из иранских портов судам, не имеющим отношения к Ирану.

Тем временем США продолжают стягивать силы на Ближний Восток. Уже к концу апреля в регион прибудет до 10 тыс. военнослужащих ВС США, уточняет WP. Это 6 тыс. военнослужащих на борту авианосной группы во главе с атомным авианосцем George HW Bush.

Остальные 4,2 тыс. военнослужащих входят в состав амфибийно-десантной группы во главе с десантным кораблем Boxer, которая готовится к отправке в регион. Число военнослужащих, которые уже находятся в зоне конфликта, сейчас насчитывает 50 тыс. человек, сообщила WP.

Лишить Иран союзника

На другом театре военных действий — в Ливане — США и Израиль пытаются подорвать позиции проиранской группировки «Хезболла». 14 апреля под эгидой Госдепартамента в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча с участием госсекретаря Марко Рубио, посла Израиля в Вашингтоне Йехиэля Лейтера и посла Ливана в США Нады Хамаде.

«Эта встреча стала первым крупным взаимодействием на высоком уровне между властями Израиля и Ливана с 1993 года,— заявил Госдеп в итоговом коммюнике.— Участники провели продуктивные дискуссии о шагах по началу прямых переговоров между Израилем и Ливаном». На встрече обсуждалось разоружение «Хезболлы», являющейся фактически государством в государстве, не подчиняющейся центральным властям и держащей в заложниках всю страну.

«Мы все едины в том, что необходимо освободить Ливан от "Хезболлы",— заявил посол Лейтер после встречи.— Мы обсудили необходимость того, чтобы в долгосрочной перспективе сделать Ливан процветающим и чтобы граница между нами стала постоянным и соблюдаемым рубежом, который пересекали бы люди в деловых, а возможно, и в пляжных костюмах».

Впрочем, как дал понять посол Израиля, его страна не готова прекращать огонь в Ливане. «Израильтяне не просыпаются утром с намерением запустить ракеты через границу. Ракеты (группировки "Хезболла".— “Ъ”) целятся в наших мирных жителей, и мы хотим положить этому конец.

Мы не позволим террористической организации постоянно бить ракетами по нашим населенным пунктам, это должны понять все»,— подчеркнул Лейтер, комментируя перспективу завершения израильской военной кампании на территории соседнего государства.

Израиль продолжал наносить удары по Ливану даже в тот момент, когда Вашингтон принимал ливано-израильские переговоры. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась 15 апреля, что за сутки израильские ВВС «нанесли удар по более чем 200 объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" на юге Ливана».

«Среди пораженных целей: террористы, военные сооружения, примерно 20 пусковых установок, включая те, которые недавно использовались для обстрелов территории Государства Израиль»,— обратила внимание пресс-служба ЦАХАЛа.

В ответ силы «Хезболлы» совершили 15 апреля массированные ракетно-минометные обстрелы населенных пунктов на севере Израиля. В своем заявлении, посвященном ливано-израильским переговорам, генсек группировки

Наим Касем заметил, что его соратники продолжат боевые действия против Израиля и не примут концепцию нормализации, которую считают не чем иным, как капитуляцией. «Мы будем оставаться на поле боя до последнего вздоха»,— подчеркнул лидер группировки. Со своей стороны, власти Ирана заявили, что полностью поддерживают позицию своего ливанского союзника.

Нил Кербелов