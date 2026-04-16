В Анапе после новых выбросов нефтепродуктов пострадали более 800 птиц

В реабилитационный центр в селе Витязево Краснодарского края доставили более 800 птиц, сообщил директор организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Все они пострадали от новых выбросов нефтепродуктов в акватории Черного моря вблизи Анапы.

«Там большая еще проблема в том, что нерегулярно вывозят вот эту замазученную воду после мойки птиц. Это опасный отход, и это должно делаться на регулярной основе администрацией Анапы… Опытные ветеринары есть, есть возможность кормить, содержать»,— сказал господин Пукалов в интервью ИС «Вести».

Директор «Зеленого патруля» обратился к жителям Анапы за помощью в отмывке птиц. Он добавил, что нефтепродукт отличается от мазута, который попал в море после крушения танкеров в декабре 2025 года. По его словам, сейчас птиц отмывать легче.

11 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в акватории Черного моря обнаружено пятно нефтепродуктов. Еще об одном выбросе оперштаб сообщил 14 апреля.