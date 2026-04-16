Пакистан разрешил банкам работать с криптовалютными компаниями

Центробанк Пакистана разрешил банкам открывать счета для лицензированных криптовалютных компаний, передает Reuters. С 2018 года в стране действовал запрет в отношении кредитных организаций на участие в операциях с криптовалютами.

В начале 2026 года власти Пакистана приняли закон о виртуальных активах. «Это основополагающий шаг на пути к интеграции виртуальных активов в официальную финансовую систему Пакистана»,— пояснил решение ЦБ Пакистана председатель управления по регулированию виртуальных активов Билал бин Сакиб.

Центробанк Пакистана заявил, что банки по-прежнему несут ответственность за комплексную проверку, оценку рисков и выявление подозрительных транзакций. Как добавил регулятор, кредитные организации не могут инвестировать в виртуальные активы или хранить их за счет собственных средств.

В мае 2025 года власти Пакистана сообщили о планах создать национальный стратегический резерв в биткойнах. В январе 2026-го правительство страны объявило о сотрудничестве с криптопроектом World Liberty Financial (WLFI). Среди основателей компании числятся члены семьи президента США Дональда Трампа.