Axios: в Конгресс США внесут резолюцию об импичменте главы Пентагона

Члены Демократической партии США в Палате представителей внесут на рассмотрение резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета, пишет Axios со ссылкой на источники. Против него предъявят шесть статей обвинения.

В числе обвинений — начало несанкционированной войны против Ирана, безрассудное обращение с конфиденциальной военной информацией, препятствование надзору Конгресса и злоупотребление властью. Документ подготовили шесть представителей Демократической партии.

Как отмечает Axios, у резолюции практически нет шансов на одобрение. При этом внесение документа на рассмотрение стало признаком того, что демократы объединились вокруг Пита Хегсета в качестве новой главной цели в администрации президента, добавляет издание.

