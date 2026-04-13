Демократы задумали импичмент

Американские демократы возвращаются с каникул, готовясь к продолжению баталий с администрацией Дональда Трампа. Ультиматум президента США в адрес Тегерана мобилизовал членов Конгресса: более 70 законодателей требуют отставки президента через импичмент или 25-ю поправку к Конституции (о досрочном прекращении полномочий главы государства). Шансы на успех стремятся к нулю, но такие инициативы — реакция на запросы со стороны базового демократического электората. И это особенно важно на фоне приближения ноябрьских выборов в Конгресс. По их итогам демократы, вероятно, упрочат позиции, что позволит им еще яростнее атаковать президента. С подробностями из Вашингтона — корреспондент “Ъ” Екатерина Мур.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Американский Конгресс 14 апреля возвращается с каникул. Однако даже во время отдыха многие законодатели-демократы не прекращали активности, оперативно реагируя на обострение ситуации на Ближнем Востоке. В частности, они резко реагировали на заявления Трампа об Иране (президент обещал отправить страну «в каменный век» и уничтожить «целую цивилизацию»).

Часть членов Конгресса начали обвинять президента в подготовке геноцида. «Дональд Трамп открыто угрожает военными преступлениями против всей иранской цивилизации. Процедура применения 25-й поправки должна начаться немедленно. Если же кабинет министров проявит малодушие, Палата представителей обязана приступить к импичменту прямо сейчас»,— заявила конгрессвумен Диана Дегетт.

25-я поправка к Конституции определяет порядок установления временной недееспособности президента США, а также перехода полномочий главы государства к вице-президенту. Такой вариант становится возможен при согласии «вице-президента и большинства главных должностных лиц исполнительных департаментов или иного органа, который Конгресс может предусмотреть законом». Второе условие — за должны проголосовать две трети членов как верхней, так и нижней палаты Конгресса.

Сенатор Эд Марки поддержал Диану Дегетт, назвав заявление Трампа проявлением «полной психической нестабильности и опасности». Конгрессвумен Сара Макбрайд подчеркнула, что президент не имеет права «угрожать геноцидом», используя американские вооруженные силы. А сенатор Энди Ким констатировал, что Трамп «непригоден для роли главнокомандующего». По подсчетам издания The Hill, уже более 70 членов Конгресса высказались либо за задействование 25-й поправки, либо за начало процедуры импичмента.

В Белом доме на эти выпады отреагировали с нескрываемым раздражением. «Демократы твердят об отстранении президента Трампа от власти с тех пор, когда он еще даже не успел принести присягу»,— заявил представитель администрации Дэвис Ингл, назвав представителей Демпартии «невменяемыми, слабыми и неэффективными политиками», чьи рейтинги находятся на историческом минимуме. В администрации Трампа дают понять: оппоненты одержимы идеей снять Трампа с должности любой ценой и действуют лишь по привычке к конфронтации.

Две трети голосов и в Палате представителей, и в Сенате в рамках процедур по 25-й поправке — задача практически невыполнимая. Импичмент кажется процедурно более простым, но и он недосягаем: если в Палате представителей достаточно простого большинства, то в Сенате для отстранения президента требуются все те же 67 голосов.

Вероятно, поэтому лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис не поддержал призывы к немедленному снятию президента с должности. Он ограничился заявлением, что республиканцы должны «поставить патриотический долг выше партийных интересов» и остановить «безумие». Джеффрис также отметил, что после каникул Конгресс снова вынесет на повестку резолюцию о военных полномочиях президента по иранскому конфликту. Впрочем, предыдущие подобные инициативы — и по Венесуэле, и по Ирану — уже завершались провалом.

Между тем нынешние призывы к отстранению президента от власти — это не просто эмоциональная реакция. Для демократов это тест на политическую решимость: как далеко партия готова зайти, если ее базовый электорат требует жестких действий?

Согласно опросу, проведенному Lake Research Partners 7 апреля, 52% американских избирателей поддерживают идею импичмента президента. Реагировать на это особенно важно, учитывая приближение ноябрьских выборов в Конгресс. По их итогам демократы наверняка упрочат свои позиции (вероятно, возьмут контроль над Палатой представителей) и смогут атаковать президента-республиканца еще яростнее, чем сейчас. Впрочем, де-факто шансы на успех таких атак вряд ли сильно вырастут.