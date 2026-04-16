Пять БПЛА уничтожены над Кубанью и Белгородской областью за три часа

В период с 17:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края и Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, все аппараты были своевременно обнаружены и ликвидированы силами ПВО. Информация о последствиях на земле и возможных разрушениях не уточняется.

Ранее в этот же день, в промежутке с 09:00 до 17:00, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и территориями четырех регионов страны.

Также сообщалось, что силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили три безэкипажных катера. Военные регулярно проводят мероприятия по противодействию подобным угрозам, включая учения и практическую отработку действий.

Вечером 15 апреля жителей Краснодарского края предупредили о сохраняющейся беспилотной опасности. Соответствующие уведомления распространяются через официальные каналы. В случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать об этом по номеру экстренных служб 112.

На территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о местонахождении военных и критически важных объектов инфраструктуры. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Власти подчеркивают необходимость соблюдения мер безопасности и призывают граждан ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Мария Удовик