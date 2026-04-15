В Минэкономики предупредили об условии по зарплатам для льгот по НДС с 2027 года

В 2027 году для получения льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) предприятиям общепита необходимо в 2026 году соответствовать установленным критериям по зарплате сотрудников. Об этом сообщила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, ее комментарий есть у «Ъ». Среднемесячная зарплата сотрудников должна быть не ниже средней по региону.

14 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки, которые освобождают предприятия общепита от уплаты НДС при условии дохода за 2025 год не более 60 млн руб. Еще один критерий для предоставления льготы — не менее 70% выручки должно приходиться на услуги общепита. Такая мера временная и будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2026 года.

«В 2026 году возможность применять льготу по НДС не будет связана с уровнем средней зарплаты сотрудников за 2025 год. Однако для сохранения права на эту льготу в 2027 году необходимо будет соответствовать критериям, которые действовали и ранее»,— сказала госпожа Илюшникова. Она отметила, что благодаря принятому решению по льготам для общепита по НДС предприятия смогут сэкономить около 10% оборота.

По словам госпожи Илюшниковой, пониженные тарифы страховых взносов будут предоставляться по одинаковым правилам как для обрабатывающих МСП (ставка понижена до 7,6%), так и для других МСП (ставка понижена до 15%). Для этого необходимо, чтобы не менее 70% выручки в отчетном периоде было получено от включенных в утвержденные Правительством виды деятельности. Раньше для применения пониженной ставки 7,6% для обрабатывающих МСП необходимо было получить 70% выручки от основного вида деятельности не только в этом году, но и в прошлом. Законопроект также позволяет суммировать доходы от основного и дополнительных видов деятельности при расчете доли в 70%. Такое разрешение действует в случае, если оба вида деятельности включены в перечни правительства России.

