Госдума приняла закон об освобождении общепита от НДС до конца года

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки, которые освобождают предприятия общественного питания от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при условии дохода за 2025 год не более 60 млн руб. Еще один критерий для предоставления льготы — не менее 70% выручки должно приходиться на услуги общепита.

Из документа следует, что мера носит временный характер и будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2026 года. Воспользоваться льготой смогут налогоплательщики, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН), а также индивидуальные предприниматели, которые с 1 января утратили право на применение патентной системы налогообложения (ПСН).

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, временное освобождение от НДС позволит смягчить переход малого бизнеса к новым налоговым условиям. Поправки также упрощают применение пониженных страховых взносов. Например, предприятия обрабатывающего производства освободят от условия о 70% выручки от основной деятельности. Кроме того, малый бизнес сможет суммировать доходы от основного и дополнительных видов деятельности.