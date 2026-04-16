«Из приграничного региона стали прифронтовым»

На вчерашнем годовом отчете о результатах деятельности правительства Ленобласти в парламенте региона губернатор Александр Дрозденко много говорил об обеспечении безопасности, поддержке СВО и росте рождаемости. Выполнение социальных обязательств областными властями господин Дрозденко назвал «десятью шагами к мечте». Судя по отчету, глава 47-го региона мечтает о том, чтобы к 2036 году Ленобласть вошла в топ-5 по стране по качеству жизни, чтобы среднестатистический ленинградец жил до 81 года, а уровень бедности был ниже 5%.

Губернатор Ленинградской области - председатель Правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время выступления

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области - председатель Правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время выступления

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Начать свой ежегодный отчет глава 47-го региона решил с блока безопасности. Губернатор объяснил свой выбор одной цифрой: за первые три месяца года территория Ленобласти подверглась 343 атакам БПЛА. «С недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым»,— заметил Александр Дрозденко.

Он сообщил, что за 2025 год общие расходы бюджета на поддержку армии, защиту неба и добровольческие подразделения превысили 24 млрд рублей. Финансирование госпрограммы «Безопасность Ленинградской области» в прошлом году составило 5,8 млрд рублей (в 2022 году показатель был равен 2,8 млрд). В 2026 году, по оценке губернатора, сумма вырастет как минимум на 50%. «Финансирование будет вестись не только из бюджета, но и за счет предприятий региона»,— отметил губернатор.

Для усиления противовоздушной обороны, следует из выступления господина Дрозденко, построено шесть специальных бетонных вышек (седьмая введена три дня назад), продолжается строительство еще трех. Сейчас в регионе действует 80 мобильных огневых групп, до 1 июня поставлена задача создать еще 54 такие группы.

Приступая к подведению итогов прошлого года, господин Дрозденко выделил среди ключевых экономических показателей региона то, что реальные доходы населения выросли на 9,9%. По данному показателю Ленобласть вышла на первое место по СЗФО. Третье место по России регион занимает среди субъектов РФ с самым низким уровнем безработицы. В 2025 году показатель составил 0,2%.

За последние пять лет реальный рост инвестиций в Ленобласти увеличился в 2,5 раза. В 2025 год объем инвестиций в основной капитал предприятий Ленобласти достиг 1,6 трлн рублей (против 1,11 трлн в 2024 году). В прошлом году положительную динамику показали предприятия 12 видов обрабатывающей промышленности. Рост индекса промпроизводства по основным видам экономической деятельности в 2025 году составил 2,6%. Объем отгруженной продукции достиг 2,3 трлн рублей (хотя в позапрошлом году показатель был равен 2,4 трлн). Валовый региональный продукт по итогам 2025 года достиг 2,5 трлн рублей (прирост 7% год к году).

Среди задач на текущий год Александр Дрозденко выделил работу по преодолению кадрового дефицита, ввод жилья на уровне 3,55 млн кв. м, строительство КПО «Рахья», ввод восьми школ и десяти детских садов и газификацию 43 населенных пунктов. Отдельное внимание губернатор уделил дорогам, подчеркнув, что за 2025 год регион отремонтировал 400 км дорог, но с 2027 года глава региона хотел бы, чтобы область пришла к показателю ремонта 500 км в год.

Основные вызовами перед регионом на предстоящее десятилетие господин Дрозденко назвал достижение весьма амбициозных целей: прийти к тому, чтобы к 2036 году продолжительность жизни ленинградцев составляла 81 год (сейчас 78,6 лет), чтобы по качеству жизни Ленобласть входила в топ-5 по стране (вместо нынешнего седьмого места), а уровень бедности находился в пределах 4,6% (сейчас выше 5%). Доля ТКО, обрабатываемых в регионе, должна достичь 100%, доля туристской индустрии в ВРП — 5%. Реальная заработная плата жителей региона, по плану его главы, должна увеличиваться не менее чем на 2,9% в год.

После отчета губернатора более кратко (выступление губернатора длилось 1 час 50 минут), но не менее ярко выступили лидеры фракций регионального парламента. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Перминов почему-то вспомнил, что человеку нужен человек и что робот не может заменить жителям Ленобласти живое человеческое общение. Посыл парламентария сводился к тому, что, когда чиновники прячутся от населения за бездушным автоматизированным форматом приема обращений, это подрывает доверие людей к власти и государству в целом.

С запоминающейся речью традиционно обратился к присутствующим лидер КПРФ Иван Апостолевский. О предполагаемом строительстве глиноземного завода «Русала» коммунист упомянул в связи с угрозой закрытия действующего производства компании в Бокситогорске. Процитировав высказывание Ленина: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация»,— товарищ Апостолевский обозначил, что у нас есть проблемы и с первым, и со вторым.

В последнем случае, напомнил лидер областных коммунистов, системная проблема обнаружилась в завершающемся отопительном сезоне, когда из-за перехода региона на диапазоны потребления электроэнергии жители столкнулись с ужасающими суммами в квитанциях за коммунальные услуги. Принятые правительством меры по пересмотру диапазонов и расширению льготного тарифа поставили проблему на паузу, а не решили ее. «Когда ударят морозы, проблема вернется»,— уверен депутат Апостолевский.

Корень капиталистического зла коммунист видит в том, что национально значимый ресурс находится в управлении частных компаний, главная цель которых — извлечение прибыли. «Чубайс уже уехал, надо вернуть электроэнергетику в государственную собственность»,— высказал смелый тезис товарищ Апостолевский.

Руководитель ЛДПР в ЗакС Ленобласти Андрей Лебедев назвал ситуацию с квитанциями за электричество «запросом граждан на справедливость». Парламентарий обозначил, что у депутатов и граждан по-прежнему вызывает вопросы практика применения льготного тарифа на электропотребление, но не это главное. «В этой части получается вообще удивительно, так как введение диапазонов связывалось в том числе с побуждением людей к газификации. Теперь же получается, что льготу получают те, кто негазифицирован. Прямо противоположная логика»,— констатировал господин Лебедев.

В выступлениях депутатов Апостолевского и Лебедева была выражена обеспокоенность парламентариев, а следовательно, и избирателей, в связи со случаями разлива нефти в портах Ленобласти после атак БПЛА. В заключительном слове губернатор Александр Дрозденко твердо обозначил, что разливов нефти не было, попросив присутствующих не использовать подобные формулировки в публичном пространстве. «Давайте не лить воду на мельницу врага, которые заявляют, что 10 тыс. кв. км Финского залива залито мазутом... что губернатор ввел ЧС и отселяет жителей близлежащих деревень, что терминалы в Усть-Луге закрыты»,— заявил глава 47-го региона и призвал собравшихся назло врагу занимать в таких вопросах государственную позицию, быть стойкими, а в случае возникновения реальных проблем — решать их совместными усилиями.

Александра Тен