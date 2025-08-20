КПО «Рахья» ждет у «зеленого» источника

Наблюдательный совет ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) утвердил размещение облигации стоимостью более 6,192 млрд рублей для финансирования строительства комплекса по обработке отходов «Рахья» во Всеволожском районе Ленобласти регоператора АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (УК ООЛО). Объект готов к началу стройки и ждет финансирования из федерального центра, сообщил областной оператор.

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг появилось на портале раскрытия информации «Интерфакс-ЦРКИ» 18 августа. В записи говорится, что облигация серии 16-КИ не является конвертируемой. Ценная бумага предназначена для квалифицированных инвесторов и будет размещена по закрытой подписке в пользу АО «Альфа-банк».

Заявление о том, что Альфа-банк и РЭО за счет облигационного займа профинансируют строительство КПО «Рахья» в Ленобласти, было сделано на полях ПМЭФ-2025. Общая стоимость проекта оценивается в 6,9 млрд рублей. 90% капитальных затрат берет на себя РЭО, который предоставит заем региональному оператору по обращению с отходами УК ООЛО, а Альфа-банк выкупит облигации. В состав КПО войдут объект обработки твердых коммунальных отходов мощностью до 300 тыс. тонн в год, объект компостирования мощностью до 88,5 тыс. тонн и объект захоронения фракций, не пригодных для дальнейшей переработки, мощностью 120,5 тыс. тонн. Комплекс будет обрабатывать твердые коммунальные отходы из Всеволожского и Кировского районов Ленобласти.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», строительство «Рахьи» должно было стартовать в 2024 году, но сроки сдвинулись на этот год. В феврале 2025 года на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с областными депутатами глава 47-го региона сообщил, что сооружение КПО начнется в мае-июне текущего года (см. «Ъ-СПб» от 26.02.2025). Проект КПО получил одобрение Главгосэкспертизы и прошел экологическую экспертизу Росприроднадзора.

В мае Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на возведение объекта. На вопрос издания, ведутся ли уже работы на объекте, в пресс-службе УК ООЛО ответили: «Строительство КПО "Рахья" начнется в третьем квартале, в связи с ожиданием финансирования от ППК РЭО в сентябре». Окончание строительства запланировано на четвертый квартал 2026 года, запуск в эксплуатацию — на первое полугодие 2027 года.

Привлечение финансирования на долговом рынке — привычная практика для «Российского экологического оператора». В 2024 году льготный заем из средств от выпуска облигаций РЭО получил петербургский оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор» (НЭО) в размере 14,6 млрд рублей на строительство КПО «Островский» в Выборгском районе Ленобласти мощностью обработки 600 тыс. тонн отходов в год (см. «Ъ-СПб» от 25.11.2024). Общая стоимость КПО оценивается в 16,3 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 15 выпусков классических облигаций РЭО на 49,5 млрд рублей. В начале года федеральный оператор объявлял, что намерен инвестировать посредством «зеленых» облигаций на общую сумму 55 млрд рублей в 22 проекта по созданию инфраструктуры для обращения с отходами суммарной мощностью 4,71 млн тонн в год.

Александра Тен