Минфин США решил не продлевать разрешение на продажу российской нефти

США не будут продлевать лицензию на продажу российской нефти. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Действие документа истекло 11 апреля.

Министр финансов США Скот Бессент

Фото: Brendan Smialowski / AFP Министр финансов США Скот Бессент

Кроме того, США решили не продлевать разрешение на продажу иранской нефти, сказал господин Бессент на брифинге в Белом доме (трансляция велась на YouTube-канале администрации США).

Лицензия Минфина США позволяла России в течение месяца продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Мера была принята для стабилизации цен на мировом топливном рынке после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По оценкам Международного энергетического агентства, в марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале и на $4,76 млрд больше прошлогоднего показателя.