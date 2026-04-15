Глава Кубани наградил участников чемпионата и Кубка России по гребле на байдарках и каноэ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев наградил участников чемпионата и Кубка России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования прошли в Краснодаре. Участниками стали почти 300 спортсменов из 28 регионов страны, в том числе 40 представителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона отметил, что современная гребная база в Краснодаре вновь стала главной площадкой для этих турниров. По его словам, принимать такие крупные соревнования – честь для края и уже добрая традиция. Кондратьев поздравил победителей и призеров, особенно выделив спортсменов из Краснодарского края. Он также подчеркнул, что эти соревнования – лишь первый этап. По их итогам будет сформирована сборная России для участия в международных турнирах, включая чемпионат Европы.

Губернатор совместно с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким пообщался со спортсменами, посмотрел финальные заезды в четверках на дистанции 500 м среди мужчин и женщин. После этого Кондратьев вручил награды победителям. Среди награжденных – кубанские спортсмены, завоевавшие золотые медали: Виктор Гавриленко, Мария Кузьменко и Елена Миронченко.

Чемпионат России и Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проводят в Краснодаре с 1996 года. В них участвуют сильнейшие спортсмены страны. В программе соревнований 2026 года были заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1 тыс. м, а также в одиночках на 5 тыс. м. По итогам состязаний будет сформирована сборная России для участия в международных этапах Кубка мира и чемпионате Европы.

Мария Удовик