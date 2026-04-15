В Краснодаре завершают ремонт подъездных дорог к новому соцкластеру на Обрывной

В Краснодаре завершается ремонт подъездных путей к социальному кластеру на улице Обрывной и Событийной площадке. Работы ведутся на двух участках: на улице Воронежской от Майкопской до Обрывной и на улице Обрывной от Воронежской до дома №131/9. Ремонт выполняется в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Ход работ проверил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Господин Наумов отметил, что в районе сформирован социальный кластер: достроены школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 575 мест, заработает школа-интернат для одаренных детей, в прошлом году открылась Событийная площадка. Важно обеспечить транспортную доступность этих объектов.

Ремонт начался в середине февраля и находится на завершающей стадии. Специалисты уложили новый асфальт, сделали тротуары, парковочные места и съезды. Осталось нанести разметку и установить знаки. Завершить работы планируют до конца апреля. Рядом с учреждениями сделали дополнительную парковку и оборудуют разворотное кольцо для общественного транспорта. Для обеспечения доступности продлят один из автобусных маршрутов.

Всего в рамках краевой программы в Краснодаре в этом году отремонтируют 15 участков. Работы уже завершены на трех объектах. Ремонт идет на шести участках: помимо улиц Обрывной и Воронежской, это улицы Богатырская, Кожевенная, имени Корницкого и имени Гудимы. Также в список на этот год вошли улица имени Красина, имени Комарова, Тенистая, имени Атарбекова и переулок Майорский.

В прошлом году завершилось строительство новой дороги по улице Старокубанской от Новой до Воронежской протяженностью около 3 км. Там обустроили тротуары, ливневую канализацию, освещение, велодорожку, установили светофоры и остановочные павильоны.

Мария Удовик