Инфляция в России на 13 апреля составила 5,86% в годовом выражении

За период с 7 по 13 апреля цены в России не изменились. С начала месяца инфляция достигла 0,17%. С начала года — 3,15%, следует из данных Росстата. На 13 апреля инфляция составила 5,86% в годовом выражении, сообщило Минэкономики.

Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,15% за неделю. Огурцы подешевели на 1,3%. Лук — на 0,8%. Яблоки и бананы — на 0,3%. Помидоры подорожали на 0,7%, капуста — на 0,6%, морковь — на 0,3%, картофель — на 0,2%.

Сахар подорожал на 0,8%, подсолнечное масло, яйца и говядина — на 0,2%. Сыр и мука подешевели на 0,4%. Бытовые приборы — на 0,6%. Стоимость отдыха на Черноморском побережье России снизилась на 5,4%. На поездку в страны Юго-Восточной Азии — на 7,8%.