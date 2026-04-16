Липецкий завод сельхозтехники «Хорш Русь» нарастил финпоказатели в 2025 году

Липецкий производитель сельскохозяйственной техники ООО «Хорш Русь» (российское подразделение немецкой HORSCH) отчиталось о своих финансовых показателях за 2025 год. Выручка компании за это время увеличилась до 10 млрд руб. против 9,3 млрд руб. годом ранее, что соответствует росту на 7,5%.

Чистая прибыль выросла до 968 млн руб., прибавив 13,3% к уровню 2024 года (854 млн руб.). В 2024 году прибыль общества снизилась, а выручка, напротив, немного подросла.

Себестоимость продаж за 2025 год увеличилась и достигла 8,3 млрд руб. против 7,2 млрд руб. годом ранее (+15,3%), опередив динамику выручки.

Дебиторская задолженность практически не изменилась, составив 391 млн против 389 млн руб. в 2024 году (+0,5%). При этом кредиторская задолженность заметно снизилась — до 3,3 млрд руб. с 4 млрд руб. годом ранее (–17,5%), что указывает на сокращение обязательств перед контрагентами.

По данным Rusprofile, ООО «Хорш Русь» зарегистрировано в Липецкой области для производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства в 2010 году. Уставный капитал — 8,6 млн руб. Совладельцы общества — немецкая компания «Хорш холдинг се» (90,5% долей) и Петр Быков (9,5%). Гендиректор — Виктория Малкина.

По итогам 2025 года воронежское головное юрлицо ГК «Шанс» показало кратный рост выручки против снижения показателя липецкой «дочки».

