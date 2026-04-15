Госслужащим могут вменить в обязанность содействие традиционным ценностям

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия») направила на заключение в правительство проект поправок к законопроекту о государственной службе. В нем предлагается закрепить в качестве одного из принципов госслужбы «содействие сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей при исполнении должностных обязанностей». В обращении к премьеру Михаилу Мишустину госпожа Лантратова отмечает, что проект готовится к внесению как межфракционный.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В пояснительной записке говорится, что актуальность поправок обусловлена «развитием конституционных и стратегических основ российской государственности». Конституция относит к совместному ведению РФ и субъектов «защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье», напоминают депутаты. Поэтому закрепление в законе новых принципов «позволит обеспечить более последовательное соответствие деятельности гражданских служащих конституционным и стратегическим целям государства» и поспособствует «повышению качества служебной деятельности» чиновников, надеются авторы законопроекта.

Ксения Веретенникова