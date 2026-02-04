Авторынок замело

Первый месяц года не оправдал надежд автомобильного рынка: помимо выбранного спроса и роста цен, продажи притормозили мороз и аномальные снегопады, затруднившие путь в автосалоны. В феврале дилеры допускают рост рынка на 5–10% в случае ослабления рубля и увеличения доступности кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в январе сократились на 9,5%, до 80,6 тыс. штук, подсчитал «Автостат», исходя из данных АО ППК и с учетом собственной сегментации. Опрошенные “Ъ” дилеры и эксперты называют результаты ожидаемыми: год начинается крайне непросто.

«Тренд, который ранее наблюдался в январе в разные годы, когда рынок под конец первого месяца разгоняется, в этом году не сработал. Трафик, наоборот, начал падать»,— отмечает директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

На рынке сказался выбранный в четвертом квартале прошлого года спрос, говорит господин Иванов. Ему вторит директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, напоминая, что ситуация была вызвана изменением методики расчета утилизационного сбора. Партнер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильной промышленности Kept Станислав Зингиревич добавляет, что продажи сдерживал в том числе рост розничных цен на новые легковые автомобили из-за повышения НДС и утильсбора. Кроме того, продолжает эксперт, в 2026 году ужесточились правила выдачи автокредитов и сохраняется высокая ключевая ставка.

Дополнительный фактор негативной динамики — погода, причем не столько морозы, сколько снегопады. «Это очень хорошо заметно по динамике трафика в дилерских центрах. Было банально тяжело передвигаться по городу. И неделя, когда были обильные снегопады, очень четко это продемонстрировала»,— рассказывает Николай Иванов.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что в основном спрос в январе обеспечили автомобили, ввезенные по старым ставкам утильсбора. По мнению Ильи Петрова, рынок поддерживали отсутствие резких изменений ценообразования по большинству брендов и приемлемые программы кредитования. Также, по словам топ-менеджера, на рынке сохраняются и продолжают нарастать скидочные предложения.

Лидером рынка новых автомобилей в январе осталась Lada. Впрочем, продажи бренда сократились на 28,7%, до 19,64 тыс. штук.

На втором месте Haval с результатом 10,73 тыс. проданных машин, что на 9,3% ниже результатов прошлого года. Топ-3 замыкает Tenet, реализация которого составила 8,95 тыс. штук. Следом идут Geely и Belgee: продажи первого упали на 24,1%, до 4,72 тыс. штук, продажи второго выросли на 62,2%, до 2,95 тыс. штук. Пять брендов по итогам января, уточняют эксперты «Автостата», находятся «в минусе», сильнее всех из них просел Changan (на 53,2%, до 2,38 тыс. штук), а меньше других Jetour (на 4,6%, до 2,11 тыс. штук).

Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Доля (%) 1 Lada Granta 19 644 –28,7 24,37 2 Haval Jolion 10 726 –9,3 13,31 3 Tenet T7 8949 н/д 11,1 4 Tenet T4 4720 –24,1 5,86 5 Lada Vesta 2946 62,2 3,65 6 Lada Niva Travel 2380 –53,2 2,95 7 Lada Niva Legend 2118 79,2 2,63 8 Lada Iskra 2113 –4,6 2,62 9 Mazda CX-5 2098 970,4 2,6 10 Belgee X50 1536 18,9 1,91 Открыть в новом окне Источник: «Автостат» и ППК.

Самой продаваемой моделью в стране в январе вновь стала Lada Granta. Следом идут Haval Jolion, Tenet T7, Tenet T4 и Lada Vesta. В топ-10, согласно «Автостату», оказалась официально не присутствующая в РФ Mazda с кроссовером CX-5. Гендиректор агентства Сергей Целиков считает, что высокие продажи модели, вероятно, связаны с оптимальными условиями поставок по параллельному импорту: автомобиль проходит по льготной ставке утильсбора (до 160 л. с.) и выходит конкурентоспособным по цене (примерно на уровне Chery Tiggo 4) при неплохих характеристиках. Собеседник “Ъ” уточняет, что машины ввозились из Китая, оформляясь на физлиц (перекупщиков).

Динамика лизинговых продаж новых легковых автомобилей у игроков рынка, согласно опросу “Ъ”, разная. В частности, в «Альфа-Лизинге» отмечают снижение реализации новых машин в лизинг в январе год к году на треть, а в «Газпромбанк Автолизинге» — на 42%. По мнению управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова, кроме макроэкономических факторов на результаты повлияла низкая деловая активность в период новогодних каникул, которые в этом году были длиннее обычного.

Во «Флит Лизинге», напротив, фиксируется рост относительно января прошлого года. Динамика, по словам гендиректора компании Руслана Моллаева, обусловлена масштабированием команды продаж, расширением регионального присутствия и общим трендом на снижение ставок, который поддержал спрос. Продажи ГК «Интерлизинг» в январе практически остались на уровне января прошлого года, что, по оценке гендиректора компании Артема Алешкина, связано с традиционным затишьем и осторожностью бизнеса в условиях неопределенности на рынке.

Прогнозы на февраль у экспертов достаточно сдержанные: большинство, в частности Станислав Зингиревич и Сергей Целиков, ожидает рынка примерно на уровне января. Господин Петров настроен оптимистичнее, предполагая рост относительно января в пределах 5–10%. «Рост если и возможен, то в диапазоне до 5% при условии внешних стимулов (ослабление рубля, снижение ключевой ставки)»,— считает Николай Иванов.

Наталия Мирошниченко