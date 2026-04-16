Ставки по автокредитам на новые машины резко снизились

Средняя полная стоимость кредита (ПСК) на покупку нового автомобиля в марте 2026 года сократилась на 3,2 процентного пункта, до 19,2% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро. В декабре–феврале на фоне сокращения льготных программ ставки выросли до 22,45% годовых. Однако текущий показатель всё ещё значительно выше значений лета–осени 2025 года, когда ПСК составляла 13,5–15%.

Ключевой причиной снижения ставок стало возвращение на рынок программ субсидирования от китайских автопроизводителей. Такие бренды, как Geely, Changan и Haval, продлили субсидии на фоне падения спроса в начале года, отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. Кроме того, с начала года ЦБ дважды снижал ключевую ставку (в сумме на 1 п.п., до 15%), что уменьшило стоимость фондирования для банков и усилило конкуренцию за заёмщика. В марте объём выдачи автокредитов вырос почти в 1,5 раза относительно февраля, до 172 млрд руб.

Государственная льготная программа также существенно повлияла на ставки по автокредитам. Субсидии от Минпромторга банки могут получить только при условии, что ставка по кредиту не превышает ключевую ставку плюс 5 процентных пунктов. Снижение ключевой ставки автоматически опускает и допустимый потолок по льготным кредитам, делая их более доступными. При этом на 2026 год на программу выделено 20 млрд руб. — это более чем вдвое меньше прошлогодних 46 млрд руб. По оценке Виталия Костюкевича, этих средств хватит на 6–9 месяцев работы программы. Ставки на подержанные автомобили снижаются медленнее: за первый квартал ПСК сократилась менее чем на 1 п.п., до 24,1% годовых.

