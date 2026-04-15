Песков рассказал о ситуации на иранской АЭС «Бушер» после атак

Ситуация после атак на АЭС «Бушер» в Иране была «потенциально очень опасной», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никаких последствий ударов нет, станция не повреждена.

«Мы надеемся, что бомбардировок больше не будет»,— сказал господин Песков в интервью India Today. Видео опубликовано на странице телеканала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Большинство российских сотрудников были эвакуированы с АЭС «Бушер», добавил пресс-секретарь.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная станция в Иране. До эскалации конфликта на Ближнем Востоке «Росатом» занимался строительством новых блоков станции. После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля АЭС подверглась ударам четыре раза. «Росатом» эвакуировал сотрудников в несколько этапов. На станции остаются 20 россиян.