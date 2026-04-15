Школу на 1,5 тысячи мест и детский сад на 575 мест достроили в Краснодаре

В Краснодаре на улице Обрывной завершилось строительство нового социального кластера, сообщает пресс-служба администрации города. В состав кластера вошли школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 575 мест, который стал самым большим в городе.

Оба учреждения возведены в рамках договора комплексного развития территорий. Школа примет первых учеников 1 сентября. В ней оборудованы 62 класса, в том числе кабинеты для прикладных предметов — шитья и столярная мастерская. Мебель и интерактивные доски уже установлены. Для проведения мероприятий подготовлены два актовых зала с LED-экранами, звуковым и световым оборудованием.

В школе также оборудована большая библиотека с шумопоглощающими стенами, медиатека и зона отдыха между уроками. Для занятий физкультурой готовы пять спортивных залов. На улице обустроены площадки для волейбола, баскетбола, легкой атлетики и футбольное поле.

Детский сад состоит из двух больших зданий. В каждом из них разместятся групповые ячейки, комбинаты питания и системы безопасности. Сад рассчитан на 30 групп, включая пять ясельных. В учреждении предусмотрены спортивные и музыкальные залы, кабинеты логопедов и психологов, медицинские блоки. Для маломобильных посетителей установлены лифты. Все оборудование — отечественного производства.

Евгений Наумов подчеркнул, что социальные объекты завершены еще до полного заселения жилого комплекса. Они будут принимать детей не только из этого ЖК, но и из других микрорайонов Центрального округа.

