Генпрокуратуру просят защитить права онкобольных в Ульяновске

Как стало известно «Ъ-Волга», депутат Димитровградской гордумы от партии «Новые люди», ульяновский общественный активист и юрист Константин Толкачев в среду направил обращение в Генпрокуратуру РФ в связи с выходом из строя единственного аппарата лучевой терапии ульяновского областного онкодиспансера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Депутат, ссылаясь на публикации СМИ, отмечает, что в ульяновском онкодиспансере еще в феврале вышел из строя единственный аппарат лучевой терапии Clinac iX, и в результате в настоящее время «существенно затруднен доступ к медицинской помощи для тысяч жителей Ульяновска, для которых неполучение или несвоевременное получение квалифицированного лечения реально угрожает жизни и здоровью», при этом «планы ремонта, изыскание сумм необходимых для ремонта ,не просматриваются».

Депутат просит провести по этому факту проверку, оценить полноту мер, предпринимаемых руководством учреждения, должностными лицами регионального минздрава и правительства Ульяновской области, и в случае установления фактов нарушений законодательства принять меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 24 февраля в отделении радиотерапии ульяновского областного онкодиспансера вышел из строя аппарат для лучевой терапии опухолей различных локализаций Clinac iX. Часть пациентов продолжали лечение на аппарате TomoTherapy HAD ульяновской компании «ЭрСпей», используемом по механизму ГЧП. Другую часть направляли в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России (ФНКЦРиО, Димитровград). Но в марте из-за повышенной нагрузки TomoTherapy HAD тоже вышел из строя. Всех пациентов направляют в Димитровград, но ФНКЦРиО с потоком пациентов не справляется, очередь для пациентов Ульяновской области растянулась уже на июнь. На ремонт аппарата требуется срочно 70 млн руб., но эти средства до сих пор не изысканы.

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области депутаты подняли вопрос о ситуации в областном онкодиспансере и попросили профильные министерства как можно быстрее решить вопрос с выделением средств на ремонт Clinac iX.

Сергей Титов, Ульяновск