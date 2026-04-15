Ускоритель не ускоряется

В ульяновском областном онкодиспансере сломался второй из двух аппаратов лучевой радиотерапии, который позволял хоть как-то снизить напряженность со срочным лечением онкобольных. На ремонт аппарата в лучшем случае может уйти более полугода. Региональный минздрав обещал, что все больные, нуждающиеся в лучевой терапии, будут перенаправлены в расположенный в Димитровграде Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России, однако, как сообщают пациенты, там очередь на лечение уже растянулась на июнь. Проблема усугубляется тем, что требуемые 70 млн руб. на ремонт линейного ускорителя пока еще не найдены.

Деньги на срочный ремонт ускорителя пока не найдены

Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ Деньги на срочный ремонт ускорителя пока не найдены

Как стало известно «Ъ», недавно пациенты отделения радиотерапии ульяновского областного онкодиспансера лишились возможности лечения на аппарате лучевой терапии TomoTherapy HAD, который предоставлялся онкодиспансеру по механизму государственно-частного партнерства ульяновской компанией «ЭрСпей». Аппарат, испытывавший в связи с большим количеством пациентов высокие нагрузки (до 70 пациентов в день), вышел из строя и ожидает ремонта. С этого момента у онкодиспансера больше не осталось возможностей для лечения пациентов радиотерапией.

Как ранее сообщал «Ъ», 24 февраля в отделении радиотерапии вышел из строя аппарат для лучевой терапии опухолей различных локализаций Clinac iX (линейный ускоритель производства компании Varian Medical Systems, США), и не ясно, когда оборудование будет отремонтировано. Пациенты отделения направляли коллективное обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с ситуацией, сложившейся в медицинской организации, отмечая, что больных перенаправляют в другие центры, «что значительно ухудшает качество лечения». Clinac iX был основным и единственным аппаратом отделения, на котором проходили лечение пациенты (до 90 человек в сутки). На ремонт аппарата требуется около 70 млн руб., но заведующая отделением радиотерапии, главный внештатный специалист-радиотерапевт регионального минздрава Наталья Деньгина отмечала тогда, что пока не видит реальных шагов для решения проблемы.

Тогда на запрос «Ъ» в региональном минздраве ответили, что «для обеспечения непрерывности процесса лечения часть пациентов переведена на лечение в ООО «ЭрСпей» с использованием аппарата TomoTherapy HAD, согласно достигнутым договоренностям с руководством», а другая часть пациентов, нуждающихся в проведении лучевой терапии, направлена на лечение в Димитровград, в круглосуточный стационар Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России (ФНКЦРиО). Также в министерстве отмечали, что «ориентировочный срок простоя аппарата, связанный с необходимостью закупки, доставки и установки новых деталей, составит не менее трех месяцев». По последним данным, полученным «Ъ», компании, занимающиеся обслуживанием Clinac iX, утверждают, что получение необходимой детали из-за рубежа займет не менее шести месяцев.

Пациенты жаловались, что многих из них отправляют обратно за получением новых анализов, некоторых — на лечение по месту жительства, и в начале марта запись шла уже на апрель. В марте руководство ФНКЦРиО заявляло, что они «готовы принять всех пациентов отделения радиотерапии, около 80 человек в месяц». Источники «Ъ», близкие к региональному минздраву, поясняют, что, по их мнению, ФНКЦРиО не справляется с потоком пациентов от Ульяновской области, и это может быть связано с нехваткой персонала.

Теперь, когда сломался и второй аппарат, ситуация, по словам пациентов, усугубилась. Очередь уже растянулась почти на два месяца, последних пациентов записывают на июнь.

На запрос «Ъ» региональный минздрав ответил, что маршрутизацией пациентов, как и вопросами по вышедшему из строя второго аппарата (TomoTherapy HAD) занимается завотделением лучевой терапии Наталья Деньгина. Также в минздраве ответили, что вопрос о выделении финансовых средств на ремонт оборудования пока прорабатывается совместно с региональным минфином и ТФОМС.

Руководство ФНКЦРиО по поводу растягивающейся очереди ответило зампреду комитета Госдумы по охране здоровья Алексею Куринному, что «возьмет всех пациентов в положенные сроки», «пока им предоставили только 30 пациентов».

Наталья Деньгина пояснила «Ъ», что аппарат TomoTherapy HDA компания «ЭрСпей» обещает отремонтировать достаточно быстро, возможно, уже на следующей неделе, это здорово облегчит ситуацию, однако полностью проблему не решит. По ее словам, к настоящему моменту было выдано около 170 направлений в димитровградский центр, из них около 90 — по ТМК (телемедицинская консультация с врачами центра), из них к рассмотрению на лечение принято около 40 пациентов. При этом многих отправляют назад по различным причинам — дообследование и др. Наталья Деньгина отмечает, что допустимые сроки ожидания лучевой терапии для больных с неоперированной опухолью — «чем скорей, тем лучше», для тех, у кого она удалена, — максимум четыре-шесть недель, «позднее теряется смысл послеоперационного облучения».

Учитывая сложность ситуации, внештатный радиотерапевт региона общалась с заведующими других центров лучевой терапии европейской части России, более 15 центров заявили, что готовы оперативно принять ульяновских пациентов без каких-либо дополнительных условий. «Тех, кто готов ехать, мы сможем направить в центры Москвы и Подмосковья, Нижнего Новгорода, в Обнинск, Санкт-Петербург, Казань,— добавила Наталья Деньгина. — А пока, безусловно, необходимо как можно скорей принять решение о выделении финансирования на ремонт линейного ускорителя, поскольку, пока не будет оплаты, аккредитованные организации не смогут заказать вышедшую из строя деталь».

В региональном минфине «Ъ» ответили, что пока не получали конкретных предложений от минздрава.

Сергей Титов, Ульяновск